بعد توقف 14 عاما.. السوبر السعودي المصري يعود

الرياض ـ حسين هتاش | Thursday, 23 November 2017 - 00:00 am

أصبحت عودة بطولة كأس السوبر السعودي المصري، التي تجمع بين أبطال الدوري والكأس في البلدين وشيكة للغاية خلال الفترة المقبلة، بعد اجتماع بين عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وهاني أبو ريدة نظيره المصري.

وحازت عودة البطولة بعد توقف نحو 14 عاما، على مباركة ودعم قوي من تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة، وفق مصادر خاصة.

وكانت البطولة ولدت في 2001، في إطار توأمة بين الاتحادين السعودي والمصري لكرة القدم. وأقيمت البطولة مرتين فقط عامي 2001 و2003، فازت الأندية السعودية بثلاث بطولات بواقع بطولتين لنادي الاتحاد، وبطولة لنادي الهلال، في حين حققت الأندية المصرية بطولة وحيدة، كانت من نصيب الزمالك.