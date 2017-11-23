اختتام النخبة للرماية

الرياض ـ الرياضية | Thursday, 23 November 2017 - 00:00 am

اختتمت بطولة النخبة للرماية لأسلحة ضغط الهواء على مستوى المملكة للبندقية والمسدس، بحضور خالد العتيبي رئيس الاتحاد السعودي للرماية وذلك على ميدان الرماية بمدينة تدريب الأمن العام في الرياض، بمشاركة 21 رامياً.

وتأتي هذه البطولة استعداداً للمشاركة في البطولة الآسيوية لأسلحة ضغط الهواء، والتي ستقام في اليابان بداية شهر ديسمبر المقبل. وحصل الرقيب مسفر القثامي من القوات الجوية على المركز الأول في منافسات البندقية. وفي منافسات المسدس حقق المركز الأول الرقيب سفر الدوسري من القوات البرية.