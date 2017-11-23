اتحاد الطاولة ينهي المرحلة الابتدائية

الرياض ـ الرياضية | Thursday, 23 November 2017 - 00:00 am

اختتمت بطولة كرة الطاولة لطلاب المرحلة الابتدائية، والتي استضافتها مدرسة زرارة ابن أبي أوفى، تحت إشراف الاتحاد السعودي لكرة الطاولة، بحضور عبد العزيز السعيد، رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة، وياسر الحبيش الأمين العام، وعدد من مسؤولي وزارة التعليم في مكتب جنوب الرياض. وشارك في البطولة 20 مدرسة، وتمكن خالد الهويدي من مدرسة قرطبة الأهلية من الفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية، فيما نال الفضية فراج الفراج من مدرسة الحباب بن جبير، وكانت الميدالية البرونزية من نصيب الطالبين مهند القحطاني وعبد الملك الدوسري.