الرباعي يتأهل للآسيوية

الرياض ـ واس | Thursday, 23 November 2017 - 00:00 am

تواصلت أمس منافسات بطولة الرياض الآسيوية الثانية للتنس تحت 14 عاما بفئتيها "الفردي والزوجي"، التي تقام على ملاعب معهد إعداد القادة في الرياض، بمشاركة أكثر من 22 لاعباً.

وتأهل السعودي خالد الحسينان إلى دور الـ 16 بفوزه على زميله نواف السويدان بمجموعتين دون مقابل، فيما تأهل السعودي سليمان المسفر إلى الدور ذاته بعد تغلبه على محمد الغافلي بمجموعتين لمجموعة، كما تأهل أيضا السعودي فهد العتيبي إلى دور الـ 16 بفوزه على الهندي كرمان خان بمجموعتين دون مقابل، وتأهل العماني مروان الخنجري بعد انتصاره على السعودي غنام الغنام بمجموعتين دون مقابل، وأخيراً تأهل السعودي محمد سعد الدين إلى الدور ذاته بعد فوزه على مهند الشهري بمجموعتين دون مقابل.