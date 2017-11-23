منتخب السهام يشارك في بنجلادش

الدمام ـ حسام النصر | Thursday, 23 November 2017 - 00:00 am

يصل اليوم الخميس المنتخب السعودي للسهام إلى بنجلادش، للمشاركة في بطولة الأبطـال الآسيوية للسهام التي تنظمها "بنجلادش" والتي تنطلق يوم غد الجمعة.

واختتم أخضر السهام معسكره الداخلي في ميدان السهام بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض، الذي استمر 8 أيام.

ويشارك في البطولة أربعة رماة من النخبة السعوديين في منافسات "القوس الأولمبي" لمسافة 70 مترا، هم: عبدالإله بن علي وعبد العزيز علوي ومنصور علوي، فيما يشارك الرامي مصعب السليماني في منافسات القوس المركب لمسافة 50م، والرامي عبد العزيز علوي يشارك في منافسات البطولة التأهلية لأولمبياد الشباب في بوينس آيرس 2018م.