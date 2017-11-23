تايكوندو الهدى يحقق ذهبية جاكرتا

الدمام ـ حسام النصر | Thursday, 23 November 2017 - 00:00 am

حقق لاعبو تايكوندو الهدى، الميدالية الذهبية في بطولة جاكرتا الدولية المفتوحة للتايكوندو، التي أقيمت في صالة جامعة دوتا واكنا بمشاركة 1500 لاعب ولاعبة من جميع أنحاء العالم، يتقدمهم أبطال ماليزيا وأستراليا وسنغافورة والصين.

وكانت الميدالية التي حققها نادي الهدى جاءت في مسابقات البومسي، إذ مثل الفريق جهاد البحارنة وحسين عباس ومحمد الزين واستطاعوا الحصول على 7.70 نقطة في المجموع العام. وحصل سعد الشهراني الحكم السعودي على جائزة أفضل حكم في البطولة ذاتها.