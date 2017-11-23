فرناندو يقود أخضر اليد

الرياض ـ فهد البطاح | Thursday, 23 November 2017 - 00:00 am

أعلن الاتحاد السعودي لكرة اليد، عن تعاقده مع الإسباني فرناندو بربيتو لقيادة الجهاز الفني للمنتخب السعودي الأول خلال التصفيات الآسيوية التي ستقام في كوريا الجنوبية خلال شهر يناير المقبل، والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2019، خلفاً للمدرب الكرواتي نيناد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة الاتحاد الذي عقد أمس في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض برئاسة محمد المنيع رئيس الاتحاد.

من جهته، أوضح محمد المنيع، أن الاتحاد وبعد دراسة التقارير الفنية قرر التعاقد مع المدرب الإسباني لقيادة المنتخب في التصفيات الآسيوية، مشيراً إلى أن التغيير مطلب في المرحلة الحالية، وأنهم ماضون قدماً في تطوير المنتخبات السعودية بمختلف مراحلها، لتكون قادرة على مسايرة التقدم المستمر في لعبة كرة اليد على المستوى العالمي.