لجنة الانضباط تغرم هوساوي النصر

الرياض - الرياضية | Thursday, 23 November 2017 - 18:27 pm

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم مساء اليوم الخميس عدة قرارات انضباطية شملت ثلاثة أندية ولاعب، حيث ألزمت النادي الأهلي بدفع غرامة مالية 10 ألاف ريال، بسبب رمي جماهيره علبة مياه في مضمار ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، أثناء مواجهة الفريق مع نظيره الفيحاء في الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين، فيما غرمت نادي الاتفاق مبلغ 15 ألف ريال، وذلك بسبب تأخر لاعبي فريقه الأول للملعب للمرة الثانية، في مواجهة الفتح في الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين، كما غرمت نادي الاتحاد مبلغ 10 ألاف ريال نظير رمي جماهيره علبة مياه واحدة في مضمار ملعب الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء، أثناء مواجهة الفريق الأول بالنادي نظيره الفتح ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري المحلي.



هذا وغرمت لجنة الانضباط والأخلاق عمر هوساوي لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم ملبغ 20 ألف ريال، وذلك لامتناعه عن الحضور إلى منطقة اللقاءات السريعة الحصرية، بعد مواجهة فريقه أمام نظيره الهلال ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري السعودي.