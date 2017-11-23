تعادل في 4 وخسر 2.. شباب كارينيو لا يفوز

الرياض- الرياضية | Thursday, 23 November 2017 - 19:52 pm

واصل فريق الشباب الأول لكرة القدم نتائجه المتواضعة في الدوري السعودي للمحترفين، حتى بعد أن تم التعاقد مع الأوروجوياني دانيال كارينيو بديلاً للسعودي سامي الجابر، حيث لم يذق كارينيو طعم الفوز في 6 مواجهات قاد خلالها الفريق العاصمي، بعدما خسر من الضيف الجديد الفيحاء 1-3 اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ11 من الدوري السعودي.



وتجمد رصيد الشباب عند عشر نقاط في المركز الثاني عشر، بفارق المواجهات المباشرة خلف الفيحاء، صاحب المركز الحادي عشر، المتساوي معه في نفس الرصيد.



وافتتح روني فيرنانديز بالتسجيل لمصلحة الفيحاء في الدقيقة 30، قبل أن يضيف زميله حسن معاذ الهدف الثاني في الدقيقة 48، غير أن ناصر الشمراني قلص الفارق للشباب في الدقيقة 49، فيما أطلق ألكساندروس تزيوليس رصاصة الرحمة على آمال الشبابيين، بعدما أحرز الهدف الثالث للفيحاء في الدقيقة 79.



ولعب الشباب 11 مباراة في الدوري هذا الموسم، فاز في مواجهتين أمام القادسية عندما كان يدربه السعودي سامي الجابر، وأمام الاتفاق مع مدربه المكلف مايك نويل، وخسر 5 مواجهات من أندية: أحد، الباطن، النصر، الأهلي، الفيحاء، فيما تعادل مع الهلال، والاتحاد، والرائد، والفتح.