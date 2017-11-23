اليابانيون حزينون على قرب اعتزال الشلهوب

طوكيو- سلطان العتيبي | Thursday, 23 November 2017 - 19:32 pm

حاصر المشجعون اليابانيون محمد الشلهوب لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، في بهو الفندق الحاضن للبعثة الزرقاء في العاصمة اليابانية طوكيو، وفور هبوط محمد الشلهوب من غرفته وخروجه من المصعد، حاصر جمع من المشجعين اليابانيين كانوا ينتظرون اللاعب لساعات طويلة في البهو لالتقاط الصور التذكارية وأخذ توقيعه على قمصانهم وقمصان الهلال التي يحملونها، حيث قابل الشلهوب المشجعين بابتسامته المعهودة.



وأبدى المشجعون اليابانيون حزنهم على قرب رحيل الشلهوب واعتزاله كرة القدم، حيث وجهوا السؤال مباشرة له، لكن الشلهوب أجاب عليهم بأن السبت المقبل تنتظرهم مباراة مهمة، حيث طالبهم بالتشجيع والدعم دون أن يتطرق عن موضوع الاعتزال.