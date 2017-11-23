التعادل يحسم مواجهة الرائد وأحد

بريدة- الرياضية | Thursday, 23 November 2017 - 20:26 pm

حسم التعادل الإيجابي 2-2 مواجهة الرائد وضيفه الصاعد حديثاً أحد، في لقاء أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن مواجهات الجولة الـ11 من الدوري السعودي للمحترفين.



وتقدم الرائد أولاً بهدف حمل توقيع صقر عطيف في الدقيقة 33، لينتهي الشوط الأول بتقدم الرائد بهدف دون رد، وفي الشوط الثاني، عدل سالك أحمد لاعب أحد النتيجة لفريقه عند الدقيقة 54، ليعود إسماعيل بانجورا ويتقدم للرائد مجدداً بتسجيله الهدف الثاني عند الدقيقة 59، غير أن محمد سيد الضؤ أدرك التعادل مرة أخرى لفريق أحد في الدقيقة 62.





وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد أحد إلى تسع نقاط في المركز الثالث عشر (قبل الأخير)، بفارق ثلاث نقاط أمام الرائد، متذيل الترتيب الذي يملك مواجهة مؤجلة.