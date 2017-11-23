الاتحاد لا يعرف الفوز على النصر منذ 1919 يوماً

الرياض - الرياضية | Thursday, 23 November 2017 - 21:59 pm

أكد فريق النصر الأول لكرة القدم علو كعبه على نظيره الاتحاد في المباراة العاشرة على التوالي في الدوري المحلي، حيث لم ينتصر الاتحاد على النصر منذ 1919 يوماً، بعد أن فاز النصر على الفريق الجداوي اليوم الخميس بنتيجة 1-0، في لقاء أقيم على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن مباريات الجولة الـ11 من الدوري السعودي للمحترفين.



وسجل هدف المباراة الوحيد لاعب النصر محمد فوزير، بعد متابعته لكرة ثابتة نفذها البرازيلي ليوناردو ارتدت من القائم ليسكنها فوزير الشباك الاتحادية عند الدقيقة 17.



وبهذا الانتصار، رفع فريق النصر رصيده إلى النقطة الـ19 في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند رصيده السابق 13 نقطة في المركز السابع.



يشار إلى أن آخر فوز اتحادي على النصر في دوري المحترفين كان في 23 أغسطس 2012، عندما تغلب الاتحاد في ذاك اليوم بهدف دون رد سجله البرازيلي ديغوو دي سوزا.