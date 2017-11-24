الانضباط والأخلاق تعاقب 3 أندية

الرياض ـ الرياضية | Friday, 24 November 2017 - 00:00 am

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم مساء أمس الخميس، قراراً بتغريم عمر هوساوي لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم مبلغ 20 ألف ريال، وذلك لامتناعه عن الحضور إلى منطقة اللقاءات السريعة الحصرية، بعد مواجهة فريقه أمام نظيره الهلال، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري السعودي.

كما شملت القرارت الانضباطية، إلزام النادي الأهلي بدفع غرامة مالية 10 آلاف ريال، بسبب رمي جماهيره علب المياه في مضمار ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، أثناء مواجهة الفريق مع نظيره الفيحاء في الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين، فيما غرمت نادي الاتفاق مبلغ 15 ألف ريال، وذلك بسبب تأخر لاعبي فريقه الأول في النزول إلى الملعب للمرة الثانية، في مواجهة الفتح في الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين، كما غرمت نادي الاتحاد بمبلغ 10 آلاف ريال نظير رمي جماهيره علبة مياه واحدة في مضمار ملعب الأمير عبد الله بن جلوي في الأحساء، أثناء مواجهة الفريق الأول في النادي نظيره الفتح، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري المحلي.