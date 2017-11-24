سافر للخارج فألغوا عقده

الدمام ـ حسام النصر | Friday, 24 November 2017 - 00:00 am

قررت إدارة نادي الخليج فك ارتباطها رسمياً مع سلمان هزازي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بقرار إداري انضباطي، عقب تغيبه دون عذر عن التدريبات الأخيرة، وعلى الرغم من تقديم اللاعب اعتذارا إلا أن إدارة النادي اكتشفت وجوده خارج السعودية، الأمر الذي جعلها غير مقتنعة بالعذر.

وكانت إدارة النادي قد تقصت حول الغياب وتأكدت من سفره خارج السعودية، وتشير مصادر قريبة لـ"الرياضية" أن إدارة نادي الخليج ستوقع مخالصة مالية للاعب.

من جانبه، أكد جعفر السليس مدير الاحتراف في فريق الخليج الأول لكرة القدم لـ"الرياضية" أن عقوبة هزازي جاءت بقرار بناء على السلوك، مبيناً أنهم في الخليج يتجهون لإلغاء عقده نهائياً وتسليمه كافة مستحقاته وطي صفحة اللاعب من سجلات النادي. إلى ذلك، نفى هزازي أن يكون القرار انضباطياً أو سلوكياً وقال في حديثه إلى "الرياضية": "السبب الرئيسي خلف إلغاء عقده هو مشادة كلامية بينه وبين حسين الصادق، عضو مجلس إدارة النادي". وأضاف: "ضحيت من أجل الخليج ورفضت عدة عروض لأجلهم، وفي النهاية ينتهي بي المطاف بهذة الصورة". وختم حديثه "الله يأخذ حقي منهم".