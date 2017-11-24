الأخضر ينافس 42 دولة في بطولة العالم

لاس فيجاس ـ الرياضية | Friday, 24 November 2017 - 00:00 am

تنطلق اليوم الجمعة منافسات بطولة العالم للبولينج للفرق 2017، والتي تستضيفها مدينة لاس فيجاس الأمريكية بمشاركة 42 دولة من مختلف قارات العالم وبمشاركة 213 لاعبا، ويترأس بدر آل الشيخ، رئيس الاتحاد السعودي للبولينج بعثة المنتخب السعودي المشارك في البطولة، ويمثل الأخضر السعودي في البطولة السداسي "عادل البارقي وحسن آل الشيخ وعبد الله الدليجان وعمار طراد ويوسف أكبر وزياد الخليوي"، بعد اختيارهم من الأمريكي ريتشارد ريك مدرب المنتخب السعودي للبولينج.

من جهته، وصلت بعثة المنتخب السعودي أمس الخميس إلى مدينة لاس فيجاس للمشاركة في بطولة العالم للفرق، والتي تختتم منافساتها في الرابع من ديسمبر المقبل.