اعتبر يعقوب المطير، المحامي والمستشار القانوني الاختصاصي في القانون الرياضي، أن القرار الانضباطي الذي تم إصداره ضد نادي الاتفاق غير قانوني وغير صحيح، وذلك بسبب أن هذه المخالفة قد مضى عليها ٣٠ يوماً من تاريخ حدوثها، حيث ا