صالة الشطرنج تثير إعجاب بورد
الرياض ـ علي الحدادي | Friday, 24 November 2017 - 00:00 am
تفقد أمس الخميس جيفري بورد المدير التنفيذي للاتحاد الدولي للشطرنج، الاستعدادات الخاصة لاستضافة السعودية لبطولة الملك سلمان العالمية للشطرنج التي ستقام في مدينة الرياض خلال الفترة من 26 إلى 30 من شهر ديسمبر المقبل. وقام بورد بزيارة للصالة الرياضية المخصصة لاحتضان البطولة في مركز الملك عبد الله للدراسات البترولية، وتم الاطلاع على الصالة ومرافقها في حضور معتز السليمان رئيس الاتحاد السعودي للشطرنج.
وأبدى جيفري بورد المدير التنفيذي للاتحاد الدولــي للشطرنــج سعادتــه بالاستعدادات والترتيبات الكبيرة التي أعدتها الهيئة العامة للرياضة لإقامة بطولة الملك سلمان العالمية للشطرنج.