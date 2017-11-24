السعودية تطير بذهب آسيوية الزوجي

الدمام ـ حسام النصر | Friday, 24 November 2017 - 00:00 am

ضمن المنتخب السعودي للتنس الأرضي تحقيق ذهب بطولــــة الرياض الآسيوية "الثانية" للتنس تحت 14 عاما لمنافسات الزوجي، عقب تأهل فريقين يمثلهما 4 لاعبين سعوديين.

وتأهل السعودي قاسم العبيدان للمباراة النهائية في منافسات "الفردي"، حيــــث يواجه نظيره العماني مروان الخنجري.

ويتم اليوم تتويــــج اللاعبين الفائزين بالمراكز الأولى في الفئتـــين "الفردي" و"الزوجـــــي" بحضور محمد العجاجي رئيس الاتحاد السعودي للتنس الأرضي، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، كما تم دعوة عدد من الرياضيين والإعلاميين، وسيتم خلال الحفل الختامي تكريم الجهات الراعية والمشاركة في البطولتين الآسيويتين الأولى والثانية، والتي شارك فيها أكثر من 50 لاعباً من مختلف الدول الآسيوية.