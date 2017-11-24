ناشئو اليد يشاركون في ودية تونس

الرياض ـ فهد البطاح | Friday, 24 November 2017 - 00:00 am

تغادر اليوم الجمعة بعثة المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشـــئين "مواليد 2002م" إلى جمهورية تونس للمشاركة في بطولة الإخاء الرياضي التي ستقام خلال الفترة من 27 نوفمبر حتى 3 ديسمبر المقبل.

وتضم المصري أحمد نبيل مدرب المنتخــب السعودي، وتسعة لاعبين، للمشاركة مع الأخضر في البطولة هم "حسين آل عبادي وعلي المحسن، وعبد العزيز أبو عبيد، وسجاد الشويخات، وعلي آل أحمد، وسجاد الخضيمي، وسجاد آل عبد الرزاق، وعلي صالح عجلان، وماجد العبد المحسن.