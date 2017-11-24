لأول مرة.. 300 لاعب في السعودية

الرياض ـ علي الحدادي | Friday, 24 November 2017 - 00:00 am

افتتح أمس ، الأمير عبد العزيز بن تركي، نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة، بطولة "البارا السعودية"، التي تنظمها اللجنة البارالمبية السعودية للمرة الأولى في السعودية، بمشاركة 300 لاعب يمثلون 15 مدينة، ويتنافسون على 8 رياضات على ملاعب مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، بحضور أحمد المقيرن رئيس اللجنة البارالمبية السعودية، ومحمد المنهالي رئيس الأولمبياد الخاص الإماراتي.

من جهته، بيّن أحمد المقيرن رئيس اللجنة البارالمبية السعودية، أن فكرة إقامة تجمع رياضي بارالمبي يجمع النخبة من لاعبي وفرق أندية ذوي الاحتياجات في السعودية كان حلماً يراود اللجنة منذ زمن، قبل أن يتحقق بفضل الله، ثم بدعم تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وأضاف: "نظراً لما للرياضة من دور كبير وأثر فاعل في حياة الشعوب، جاء اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين بشباب هذا الوطن، وتوفير جميع الإمكانات المادية والطاقات البشرية لهم حتى يتمكن هؤلاء الشباب من ممارسة الرياضة في أفضل الظروف.