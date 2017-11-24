آل الشيخ يوقع اتفاقية لبناء قلعة "الحصن" في الرياض

طوكيو - الرياضية | Friday, 24 November 2017 - 17:01 pm

وقع تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة اليوم الجمعة عقد شراكة مع شركة (TBS) في العاصمة اليابانية طوكيو، وذلك لتنفيذ مشروع بناء قلعة تاكيشي (الحصن) في المملكة.



ووفقاً لاتفاقية العقد التي وقعها توشي شيكا إشيهارا رئيس مجلس إدارة شركة (TBS)، بحضور أحمد البراك سفير المملكة لدى اليابان وسمو الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس اتحاد الرياضات الإلكترونية والذهنية، سيتم بناء قلعة الحصن بتصميم تراثي عربي بما يحقق توفير أكثر من 50 تحدياً ومغامرة متنوعة بين تحديات قديمة وأخرى جديدة مخصصة للمشروع، كما سيتم رفع معدل الجولات إلى 13 جولة بصورة أسبوعية، وستحتضن مدينة الرياض مشروع قلعة الحصن الذي سيقام على مساحة تصل إلى 300 ألف متر مربع.



هذا وأكد تركي آل الشيخ أن هذه الخطوة تأتي رغبة من هيئة الرياضة في صناعة رايضة جاذبة ومشوقة تحفز على الممارسة وتسهم في نشر ثقافة الرياضة وصناعتها بصورة حديثة بعيداً عن بقائها في دائرة الرياضات التنافسية التقليدية.



وأوضح آل الشيخ: "هذه اللعبة بما تحمله من مغامرات وتحديات ستكون مصدر إلهام لصناعة النجاح وزيادة النشاط البدني والإقبال عليه".



وأضاف: "هيئة الرياضة لديها خطة عمل طموحة نحو إيجاد برامج رياضية نوعية وثرية تسهم في رفع معدل الرياضات والألعاب المختلفة إلى جانب تهيئة برامج لصناعة اقتصاد رياضي مزدهر، مستمدين ذلك من رؤية وطننا وطموح قادته نحو الوصول لأفضل البرامج المناسبة للمجتمع بمختلف فئاته".



هذا وستشهد المسابقة رصد جوائز ضخمة ومتعددة للمتسابقين والمشاركين الذين من المنتظر أن يتزايد عددهم فور انطلاق المسابقة في موسمها الجديد، ومن المتوقع مشاركة متزايدة وكبيرة تصل لآلاف المتسابقين في الموسم الأول للعبة التي ستدشن فعالياتها نهاية عام 2018.



وستكون التحديات متاحة لكافة فئات المجتمع المحلي والعربي ومن المنتظر أن يستغرق بناء المشروع والإعداد له ما يقارب 10 أشهر، وستشهد اللعبة التي تعد الأكثر جذبا لعشاق التحدي والمغامرة، تجسيداً للتراث السعودي الأصيل من خلال تقديم شخصيات وأبطال بالزي التراثي الخاص ببعض المناطق السعودية.