القحطاني: الموج الأزرق سيكتسح الشياطين الحمر

طوكيو - الرياضية | Friday, 24 November 2017 - 17:41 pm

أبدى ياسر القحطاني قائد فريق الهلال الأول لكرة القدم ثقته في قدرته وزملائه على تحقيق لقب دوري أبطال آسيا، والذي يخوض الفريق الهلالي إيابه يوم غدٍ السبت أمام أوراوا الياباني في سيتاما اليابانية، بعد أن انتهى إياب نهائي البطولة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 1-1.



وأوضح القحطاني أن لاعبي الهلال يعرفون جيداً نقاط ضعف وقوة خصمهم أوروا ، مشيرا إلى أن اللاعبين لم يأتوا إلى طوكيو للسياحة بل للتأقلم بشكل كامل على الأوضاع قبل النهائي المرتقب.



وأكد ياسر القحطاني على قوة الهلال بتواجدة الدائم في الأدوار النهائية في البطولة القارية، وقال: "تواجدنا الدائم في الأدوار المتقدمة من البطولة دليل على أننا فريق دائم التواجد بالمنصات".



وعن جماهير أوراوا وتفاعلها في المدرجات رد القحاطاني قائلاً: "إذا كانت جماهير أوروا "شياطين حمر"، فالموج الهلالي سيطفئهم".



وبين القحطاني أن لقاء الذهاب كان عبارة عن شوط أول، مشدداً على أن الفريق قدم كل مالديه، إلا إنه لم يستطع حسم اللقاء في الرياض، مؤكداً أن عزيمة وإصرار اللاعبين مفتاح الفوز أمام أوروا.