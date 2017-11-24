أكد فريق النصر الأول لكرة القدم علو كعبه على نظيره الاتحاد في المباراة العاشرة على التوالي في الدوري المحلي، حيث لم ينتصر الاتحاد على النصر منذ 1919 يوماً، بعد أن فاز النصر على الفريق الجداوي اليوم الخميس بنتيجة 1-0، في