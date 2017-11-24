آل الشيخ يدعم لاعبي الهلال قبل موقعة أوراوا
طوكيو- الرياضية | Friday, 24 November 2017 - 18:41 pm
التقى تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة الأمير نواف بن سعد رئيس نادي الهلال ولاعبي فريقه في مقر إقامتهم في العاصمة اليابانية طوكيو، وذلك قبل ملاقاة أوراوا الياباني غداً السبت في إياب نهائي أبطال آسيا 2017م، وذلك امتدادا لدعمه الكبير لممثل الوطن في بطولة دوري أبطال آسيا، وحرصاً منه على تحفيز اللاعبين قبل خوض المواجهة المرتقبة.
بدوره، ثمن الأمير نواف بن سعد رئيس الهلال دعم تركي آل الشيخ رئيس الهيئة، معبراً عن اعتزازه بما يجده ممثل الوطن من دعم وتوفير كافة سبل النجاح لتحقيق اللقب الآسيوي.