دياز: لا شيء ينقص الهلال لتحقيق اللقب القاري

الألمانية - الرياضية | Friday, 24 November 2017 - 17:33 pm

شدد الأرجنتيني رامون دياز مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، على أن فريقه لا ينقصه شيء للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2017 أمام الفريق الياباني أوراوا غداً السبت في إياب النهائي القاري الذي سيقام في طوكيو.



وأوضح دياز خلال المؤتمر الصحفي، أن فلسفة اللعب لنادي الهلال تعتمد على الاستحواذ بشكل أكبر على الكرة، ومن ثم بناء الهجمة وفرض الإيقاع والضغط على الخصم.



وأشار مدرب الهلال إلى أن سيناريو لقاء الذهاب في الرياض أتاح فرصاً عديدة للهلال من أجل الخروج بنتيجة كبيرة، إلا أنهم لم يوفقوا حينها.



وأبين الأرجنتيني :"سبق وحققت كأس العالم للشباب في اليابان، وحققت بطولة الدوري مع فريق يوكاهاما، ونحن نملك فريقاً قوياً، ولا ينقصنا أي شيء للحصول على البطولة".



وعن غياب البرازيلي إدواردو، قال: "هو لاعب مهم، لكن نحن دائماً في الهلال نعمل على تجهيز المجموعة ككل".



وواصل: "نعمل على تجهيز اللاعبين وإعدادهم بالصورة الجيدة، ولاشك أن غياب إدواردو مؤثر، ولكن نواف العابد قادر على تقديم نفسه بصورة جيدة".