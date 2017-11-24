مونديال روسيا لم يشغل مدرب كرواتيا عن الهلال

الرياض - الرياضية | Friday, 24 November 2017 - 19:22 pm

لم تغب الذكريات الجملية التي قضاها الكرواتي زلاتكو داليتش مدرب منتخب كرواتيا حالياً مع فريق الهلال، فلم تحجب السنوات التي قضاها بعيداً عن أسوار النادي العاصمي حبه للفريق الذي أشرف عليه لفترة قصيرة جداً قبل 5 سنوات تقريباً، قبل أن ينتقل إلى نادي العين الإماراتي ويحقق معه العديد من الإنجازات، ومن ثم قيادته لمنتخب كرواتيا إلى نهائيات كأس العالم 2018.



وتمنى الكرواتي التوفيق للهلال في مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا الياباني غداً السبت، حيث كتب زلاتكو داليتش عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "‏الكفاح من أجل المجد، حظاً سعيداً"، مرفقاً مع هذه العبارة صورة لجماهير النادي الأزرق.