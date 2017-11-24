ماجد عبدالله: ننتظر تتويج الهلال بكأس آسيا
الرياض - الرياضية | Friday, 24 November 2017 - 20:05 pm
أكد ماجد عبدالله مدير المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ولاعب الأخضر ونادي النصر سابقاً، أن الجماهير السعودية تنتظر غداً السبت مجداً جديداً للكرة السعودية، بتتويج الهلال بطلاً لدوري أبطال آسيا 2017، عندما يواجه نظيره أوراوا الياباني في إياب نهائي البطولة القارية.
وكتب ماجد عبدالله عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إن شاء الله الكرة السعودية وجماهيرها تنتظر التتويج وكل التوفيق لممثل الوطن".
يشار إلى أن مواجهة إياب النهائي القاري، أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.