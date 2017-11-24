الأهلي يعزز صدارته بثلاثية في شباك القادسية

جدة - الرياضية | Friday, 24 November 2017 - 21:52 pm

عاد فريق الأهلي الأول لكرة القدم لنغمة الانتصارات من جديد بعد تعثره في الجولتين الماضيتين بالتعادل أمام الفيحاء والتعاون، وعزز صدارته في جدول التريب بعد أن اكتسح اليوم الجمعة نظيره القادسية بثلاثية نظيفة، في لقاء أقيم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن مباريات الجولة الـ11 من الدوري السعودي للمحترفين.



وتقدم الأهلي بالهدف الأول عن طريق لاعبه ليوناردو عند الدقيقة 34، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الجداوي بهدف دون رد، واستمر تقدم الأهلي طيلة دائق الشوط الثاني، حتى أضاف كلاديمير هدف الأهلي الثاني عند الدقيقة 86، ليعود ليوناردو مرة أخرى ويسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه الأهلي عند الدقيقة 90.



ورفع الأهلي رصيده بهذا الانتصار إلى 24 نقطة في صدارة جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد القادسية عند 13 نقطة في المركز الثامن.