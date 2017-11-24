الإماراتيون ينتظرون الهلال في "العالمية"

الرياض- أحمد الشمري | Friday, 24 November 2017 - 21:57 pm

دعمت جماهير الجزيرة الإماراتي نادي الهلال السعودي قبل مواجهته المرتقبة أمام أوراوا ريدز الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2017 غداً السبت في سايتاما.



ورفعت جماهير الجزيرة الإماراتي لافتة كتب عليها "ننتظرك في العالمية يا زعيم"، في مباراة فريقها أمام نظيره الإمارات، ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي الإماراتي، والتي كسبها الجزيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف.



وكتب نادي الجزيرة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "من حيث انتصر الزعيم في ملعب الانتصارات في نصف النهائي، جماهير فخر أبوظبي نادي الجزيرة بانتظاركم في الإمارات".



واختار فريق الهلال ملعب نادي الجزيرة أرضاً له في دوري نصف نهائي البطولة أمام بيرسبوليس الإيراني، في اللقاء الذي كسبه الأرزق برباعية نظيفة.



ويتأهل بطل دوري أبطال آسيا لبطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها في العاصمة الإماراتية أبوظبي، والتي تنطلق في 6 ديسمبر المقبل.



يشار إلى أن مواجهة ذهاب نهائي البطولة انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.