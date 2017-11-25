الاتفاق يتمسك بالصربي

الدمام - حماد الدوسري | Saturday, 25 November 2017 - 00:00 am

تمسكت إدارة الاتفاق باستمرار الصربي ميودراج يسيتش على رأس الجهاز التدريبي للفريق الأول لكرة القدم، رغم تراجع النتائج في دوري المحترفين السعودي.

أوضـــــــــــح لـ"الرياضيـــــة" بنـدر العليو عضو مجلس إدارة الاتفاق، أمين الصندوق أنهم لم يفكروا على الإطلاق في تغيير الجهاز الفني، بهدف الإبقاء على استقرار الفريق في هذه المرحلة من دوري المحترفين السعودي.

وقال:”الاستقرار شيء مهم لأي فريق، ونحن نرغب في الاستقرار”، وأضاف :”حتى لو لم تكن هناك نتائج جيدة تصل إلى التي نأمل بها، إلا أن استمرار المدرب مهم".

وتابـــع:" الفريــق حتى إن خسر مباراة أو مباراتين لا يجب أن نندفع للتغيير لمجرد التغيير فقط، فالدوري طويـل والنتائــــج ستتحسن، ولكن المهم هو أن نستمر على قناعاتنا، وأن لا نغيرها بضعف من النتائج”.