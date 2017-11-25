يسـتنـد البرازيلــي سيلفا في موقفه على قرار الاتحاد الدولي، الـذي منـــــح اللاعبين الحق في فسخ عقودهم مع الأندية، حال عدم حصولهـم على مستحقاتهم المالية لمدة شهرين متتاليين بدلا من ثلاثة، القرار الذي صدر قبل نحو أسبوعين.