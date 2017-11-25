اليوم.. أخضر السهام يبدأ آسيويا
الدمام ـ حسام النصر | Saturday, 25 November 2017 - 00:00 am
يبدأ المنتخب السعودي للسـهام اليـوم السـبت تدريبـاته الرسمية فـي دكا عاصمة البنجلاديش استعداداً لتدشين مشاركته فـــي بطـولة الأبطــال الآسيوية يوم غد الأحد.
ويمثل أخضر السهام أربعة رماة سيشاركون في منافسات القوس الأولمبي والمركب، حيث يشارك في القوس الأولمبي لمسافة 70 متراً الرماة عبدالإله بن علي وعبد العزيز علوي ومنصور علوي، فيما يشارك الرامي مصعب السليماني في منافسات القوس المركب لمسافة 50 متراً.
وعلى هامش البطولة بدأت أمس الجمعة فعاليات الكونجرس الآسيوي لترشيح رئيس ونائب للاتحاد الآسيوي للسهام بجانب اللجان حيث مثل الاتحاد السعودي للسهام مشعل العتيبي المدير التنفيذي للسهام وياسين البطي إداري الاتحاد.