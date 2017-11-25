قلعة “الحصن” في السعودية

الرياض ـ واس | Saturday, 25 November 2017 - 00:00 am

وقع تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة أمس في طوكيو عاصمة اليابان، عقد شراكة مع شركة (TBS) لتنفيذ مشروع بناء قلعة تاكيشي "الحصن" في المملكة.

ووفقاً لاتفاقية العقد التي وقعها توشي شيكا إشيهارا رئيس مجلس إدارة شركة (TBS)، بحضور الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس اتحاد الرياضات الإلكترونية والذهنية وأحمد بن يونس البراك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان، سيتم بناء قلعة الحصن بتصميم تراثي عربي بما يحقق توفير أكثر من 50 تحدياً ومغامرة متنوعة بين تحديات قديمة وأخرى جديدة مخصصة للمشروع، إذ ستحتضن مدينة الرياض مشروع قلعة الحصن الذي سيقام على مساحة تصل إلى 300 ألف متر مربع.