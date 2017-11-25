الجبلين يكسب الجبيل

أبها ـ حسن ذيبان | Saturday, 25 November 2017 - 00:00 am

اسدل الستار عصـر أمس على ثمانية لقاءات في الجولة السادسة من دوري أندية الدرجة الثانية إذ حافظ الجبلين على صدارته لفرق المجموعة برصيد 15 نقطة بعد تغلبه على الجبيل بنتيجة 2ـ0، ودك الخلود مرمـى ضيفه الرياض بنتيجة 4ـ0، وكسب أبها ضيفه البدائع بنتيجة 2ـ1. وتعادل الثقبة مع الوشم بنتيجة 3ـ3، وكسب العين وج بنتيجـة 2ـ1 وفـاز المزاحمية على المتصدر الجيل بهدف دون مقابل، وخسر التقدم أمام الحجاز بنتيجة 2ـ0، وخسر الشرق أمام الصقور بنتيجة 1ـ2. وتختتم عصر اليوم لقاءات الجولة السادسة بلقاء واحـد من فرق المجموعة الأولى حيث يستضيف الدرعية الأنصار.