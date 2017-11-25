الدرعان وشبيب والزهراني ينتزعون الذهب

الرياض ـ الرياضية | Saturday, 25 November 2017 - 00:00 am

انطلقت أمس منافسات (ألعاب القوى، كرة الطاولة، السباحة، رفع الأثقال، والبوتشي) ضمن منافسات بطولة "البارا السعودية" التي تنظمها اللجنة البارالمبية السعودية وتستمر حتى الـ27 من شهر نوفمبر الجاري، بمشاركة 300 لاعب.

وحقق الميدالية الذهبية في لعبة رمي القرص اللاعب فهد الدرعان من نادي الرياض في منافسات ألعاب القوى، فيما كانت الفضية من نصيب اللاعب محمد أبو الخير من نادي مكة، وجاءت الميدالية البرونزية من نصيب اللاعب أحمد الحنواني من نادي نجران.

وفي سباقات 100 متر شلل دماغي، حقق اللاعب مهدي شبيب من نادي الأحساء الميدالية الذهبية، فيما حل اللاعب علي المزيدي من نادي الدمام في المركز الثاني والميدالية الفضية، وجاءت البرونزية من نصيب سلطان الغامدي من نادي الرياض.

وفي سباق 100 متر إعاقة حركية، جاءت الذهبية من نصيب جمعان الزهراني من نادي الرياض، والفضية من نصيب فهد الجنيدل من الرياض، والبرونزية كانت من نصيب عبدالرحمن القرشي من مكة.

وتستمر المنافسات اليوم السبت لألعاب كرة السلة على ملاعب الصالة الخضراء، وكرة القدم وكرة الطائرة جلوس في صالة معهد إعداد القادة، وكرة الهدف على صالة اللجنة البارالمبية السعودية.