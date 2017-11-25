نواف عضوا في تنمية الرياضة
الرياض ـ الرياضية | Saturday, 25 November 2017 - 00:00 am
اختير الأمير نواف بن محمد عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي لألعاب القوى عضواً في المكتب التنفيذي للمؤسسة العالمية للتنمية والرياضة، وذلك عقب اجتماع مجلس إدارة المؤسسة الذي عقد أمس في إمارة موناكو برئاسة الأمير ألبرت أمير موناكو وحضور اللورد سيباستيان كو رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى ونخبة من خبراء أم الألعاب العالمية.
ويأتي اختيار الأمير نواف بن محمد لهذا المنصب تقديراً لمكانة السعودية الدولية ودورها الكبير في دعم الأنشطة الرياضية في الدول النامية وتقديراً أيضاً لخبرته الإدارية والقيادية ودوره الكبير في تطوير أنشطة هذه المؤسسة وتنفيذها.