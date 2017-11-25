أوراوا يبدد حلم الهلال الآسيوي

سايتاما - الرياضية | Saturday, 25 November 2017 - 13:08 pm

توج فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني بلقب البطولة القارية للمرة الثانية في تاريخه، بعدما تغلب على ضيفه الهلال السعودي 1-0 اليوم السبت، على ملعب سايتاما 2002 في إياب نهائي البطولة القارية.



وكان ذهاب البطولة انتهى في الرياض بالتعادل الإيجابي 1-1 على ملعب الملك فهد الدولي يوم السبت الماضي، حيث انتصر الفريق الياباني بمجموع المباراتين بنتيجة 2-1.



وسجل البرازيلي رفائيل سلفا هدفا مباراتي الذهاب والإياب لفريقه، حيث سجل في آخر دقائق المباراة من تسديدة قوية أسكنها في شباك عبدالله المعيوف حارس الهلال عند الدقيقة 88، بعد سيطرة هلالية على معظم دقائق المباراة.



يشار إلى أن الهلال خسر نهائي البطولة الآسيوية موسم 2014، عندما خسر أمام الفريق الأسترالي سيدني (1-0) بمجموع المباراتين.