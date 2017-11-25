سامي: باختصار.. محاولة 2017 لم تنجح

سايتاما - الرياضية | Saturday, 25 November 2017 - 16:06 pm

أكد سامي الجابر المدير التنفيذي في اتحاد القدم السعودي وعضو لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي، أن خسارة فريق الهلال الأول أمام أوراوا الياباني في نهائي إياب البطولة القارية اليوم السبت بهدف دون رد، ماهو إلى محاولة أخرى لم يكتب لها النجاح للفريق الهلالي.



وكتب الجابر في حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " باختصار محاولة لم يكتب لها النجاح".



وأضاف: " الحمدلله على كل حال، شكراً لكل من يحاول ومستمر بالمحاولة من أجل إسعاد جماهير الهلال".



وأوضح الجابر، أن الفشل هو التوقف عن المحاولة، فيما أن النجاح هو الاستمرار في المحاولة، أما التميز هو الاستمرار عندما يتوقف الآخرون.