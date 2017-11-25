ميسي يوقع عقده الجديد مع برشلونة حتى 2021

رويترز - الرياضية | Saturday, 25 November 2017 - 16:19 pm

أكد نادي برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الأسباني لكرة القدم اليوم السبت أن مهاجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي وقع عقداً جديداً معه يستمر بمقتضاه الارتباط بين الطرفين حتى 2021.





وبهذا وضع برشلونة حداً لتكهنات تحدثت عن إمكانية رحيل أفضل لاعب في العالم خمس مرات، الذي قضى مسيرته بالكامل في النادي الكتالوني، في يونيو المقبل بدون مقابل.





وقال برشلونة في بيان أرفقه بصورة لميسي وهو يوقع العقد إلى جوار جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي "وقع برشلونة وميسي صباح اليوم السبت عقداً جديداً سيبقي النجم الأرجنتيني المتميز في النادي حتى نهاية موسم 2020-2021.





"بلغت قيمة الشرط الجزائي في العقد الجديد 700 مليون يورو (835.10 مليون دولار)".





ووافق ميسي على عقده الجديد مع برشلونة في يوليو الماضي لكن النادي لم يكشف عن الصورة التقليدية للاعب وهو يوقع العقد ما أثار التكهنات بشأن رحيله بدون مقابل في يونيو المقبل عندما ينتهي عقده السابق.





ويتصدر ميسي قائمة هدافي الدوري المحلي برصيد 12 هدفاً وتسلم أمس الجمعة جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في بطولات أوروبا المحلية الموسم الماضي برصيد 37 هدفاً.



ويمكن لبرشلونة تعزيز موقعه في صدارة الدوري بفارق سبع نقاط عن أقرب منافسيه في حال فوزه على فالنسيا صاحب المركز الثاني غداً الأحد.