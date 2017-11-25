"الآسيوي" يثني على أداء الهلال في البطولة القارية

الرياض - الرياضية | Saturday, 25 November 2017 - 17:49 pm

أثنى سلمان آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على المستوى الرائع الذي قدمه فريق الهلال خلال مباراتي نهائي دوري أبطال آسيا 2017، مبينا أن وصول الفريق الهلالي إلى المباراة النهائية يؤكد مكانته التاريخية المتميزة في كرة القدم الآسيوية، التي حقق فيها نجاحات واسعة على مر السنين.



وأبدى رئيس الاتحاد الآسيوي ارتياحه للصورة الزاهية، التي ظهرت عليها المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا من النواحي الفنية والجماهيرية والتنظيمية، موضحا أن المباراة النهائية قدمت صورة رائعة عن كرة القدم الآسيوية وشكلت خاتمة متميزة لموسم بطولات الاتحاد الآسيوي لعام 2017.



وكان الهلال خسر اليوم السبت من نظيره أوروا الياباني بهدف دون رد في إياب النهائي الآسيوي.