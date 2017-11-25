نواف بن سعد: سننهض سريعاً.. ولن يتكرر سيناريو "سيدني"

سايتاما - الرياضية | Saturday, 25 November 2017 - 17:54 pm

قدم الأمير نواف بن سعد رئيس نادي الهلال اعتذاره لجماهير ناديه بعد خسارة نهائي دوري أبطال آسيا 2017، أمام أوراوا الياباني 2-1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، مؤكداً رضاه عما قدمه اللاعبين والجهاز الفني.



وأوضح الأمير نواف بن سعد في تصريحات إعلامية، أن الحظ لم يحالف الهلال لذلك اتجهت البطولة للفريق الأكثر حظاً، مبيناً أن الهلال واجه بعض الظروف التي لم تساعده في النهائي، بداية من إصابة إدواردو المبكرة في لقاء الذهاب، وخروج عمر خريبين مصاباً في لقاء الإياب اليوم.



وأشار رئيس الهلال، إلى أن المدرب رامون دياز باقٍ في منصبه، كاشفاً أنه بادر بطلب اجتماع للنقاش حول احتياجات الفريق للمرحلة المقبلة.



وشدد رئيس النادي العاصمي على أن الفريق يجب أن ينهض سريعاً، وأن يتفادى تكرار سيناريو خسارة اللقب الآسيوي في عام 2014 أمام فريق سيدني الأسترالي، بعدما انعكست تلك النتيجة على مستويات الفريق فيما تبقى من الموسم.