الباطن ينتزع نقطة ثمينة من التعاون

حفرالباطن - الرياضية | Saturday, 25 November 2017 - 18:56 pm

انتزع فريق الباطن نقطة ثمينة من ضيفه التعاون، بعد أن تعادل الفريقان بهدف لكل منهما، في لقاء أقيم مساء اليوم السبت على ملعب نادي الباطن في مدينة حفرالباطن، ضمن مباريات الجولة الـ11 من الدوري السعودي للمحترفين.



وتقدم التعاون أولاً بهدف سجله جفين البيشي في الدقيقة 51، فيما أدرك الباطن هدف التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً للضائع عن طريق ركلة جزاء سجلها إديسون تراباي.



ورفع الباطن الذي يملك مباراة مؤجلة أمام النصر رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس، كما رفع التعاون رصيده إلى 13 نقطة في المركز السابع.