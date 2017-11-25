دياز يصف أداء لاعبي الهلال أمام أوراوا بالرجولي

طوكيو - الرياضية | Saturday, 25 November 2017 - 19:39 pm

عبر الأرجنتيني رامون دياز مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم عن حزنه بعد الخسارة أمام أوراوا ريد ديانمودز الياباني 1-0 اليوم السبت في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2017، مشيداً في الوقت نفسه بما قدمه لاعبوه من أداء مميز في المباراة.



ووصف دياز خلال حديثه في المؤتمر الصحفي بعد نهاية المباراة أداء لاعبي فريقه بالرجولي، مرجعاً خسارة فريقه للقب الآسيوي إلى معاندة الحظ وعدم استغلال اللاعبين للفرص التي أتيحت لهم في مباراة الذهاب التي أقيمت في الرياض.



وأضاف المدرب الأرجنتيني: "راضٍ تماماً عن اللاعبين الذين يعود لهم الفضل في وصولنا للنهائي، وكانوا رجالاً في الملعب، ولكن الحظ عاندهم".



واعتبر دياز أن ما حدث لا يعني نهاية المشوار، وشدد على ضرورة تحليل كل ما مضى من أجل الخروج بنتيجة واضحة وعلى ضوئها تتم مناقشة الإدارة على الإضافات التي يحتاج إليها الفريق في الفترة المقبلة.