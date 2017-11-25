الفيصلي يمطر شباك الفتح بخماسية

الأحساء - الرياضية | Saturday, 25 November 2017 - 19:58 pm

أمطر فريق الفيصلي الأول لكرة القدم شباك مضيفه الفتح بخمسة أهداف دون رد، في لقاء أقيم اليوم السبت على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء، في ختام مباريات الجولة الـ11 من الدوري السعودي للمحترفين.



وتقدم الفيصلي بالهدف الأول عن طريق لاعبه إسلام سراج عند الدقيقة 24، فيما أضاف الهدف الثاني لاعبه البرازيلي روجيرو عند الدقيقة 46، ليعود إسلام سراج ويعزز النتيجة لصالح فريقه بتسجيله الهدف الثالث لفريقه والثاني له في المباراة عند الدقيقة 57، فيما ضاعف ذات البرازيلي روجيرو النتيجة بتسجيله هدفه الثاني والرابع للفيصلي عند الدقيقة 77، فيما اختتم تينداي ندورو مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الخامس عند الدقيقة 89.



وبهذا الانتصار، رفع الفيصلي الذي يملك مباراة مؤجلة أمام الهلال رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الفتح عند النقطة الـ15 في المركز السادس.