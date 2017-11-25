رازوفتش: الخوف قادنا إلى الخماسية

| Sunday, 26 November 2017 - 00:00 am

أوضح الصربي فوك رازوفتش، مدرب فريق الفيصلي الأول لكرة القدم، أن النتيجة الكبيرة التي تحققت أمام الفتح بالفوز بخمسة أهداف دون مقابل لم يكن يتوقعها، مشيراً إلى أنه كان متخوفاً من هذه المباراة بسبب فترة توقف الدوري.

وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "تمكنا من تجهيز الفريق بشكل جيد وعرفنا كيف نصل إلى مرمى الفتح، وهذا بقدرات اللاعبين". وفي سؤال لـ"الرياضية" عن هدفه الذي يريد تحقيقه مع الفيصلي قال: "هدفي الأول الاستمتاع وهذا أمر شخصي بالنسبة لي".