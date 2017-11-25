رئيس النصر يناقش كونتيروس

الرياض ـ حواس العايد | Sunday, 26 November 2017 - 00:00 am

ناقش الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر الأرجنتيـنـي جوستـافـو كونتيروس مدرب الفريق الأول لكرة القدم في الخطط المستقبلية وسبل المحافظة على تصاعد مستويات الأصفر العاصمي.

مـن جانبـه، يتسلـم اللاعبون مكافآت الفوز على الاتحاد اليومين المقبلين قبل مواجهة الفتح الأربعاء المقبل ضمن الجولة 12 للدوري السعودي.

وكـان رئيـس النصر ضاعف المكافآت إلى 6 آلاف ريال، نظير المجهود الكبير الذي بذلوه في المباراة.

ورفع النصر رصيده بالفوز إلى 19 نقطة وضعته في المركز الرابع، في حين توقف رصيد الاتحاد عند 13 في المركز السابع. وجاءت مواجهتهما في إطار الجولة الـ 11 من البطولة.