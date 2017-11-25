تقييم ثنائي يحدد مصير أجانب الاتفاق

الدمام ـ حماد الدوسري | Sunday, 26 November 2017 - 00:00 am

أوضحت لـ"الرياضية" مصادر مطلعة في الاتفاق، أن الإدارة تنتظر تقرير ثنائي من الصربي ميودراج يسيتش، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، إلى جانب اللجنة الفنية في النادي، لتحديد مصير اللاعبين الأجانب.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن الجميع اللاعبين سيخصع للتقييم قبل الدخول في خيارات البدلاء عند فتح فترة الانتقالات الشتوية المقررة في مطلع يناير المقبل. يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه مصادر خاصة، أن الأرجنتيني ردريجو ساليناس، الذي وقعت معه الإدارة مطلع الموسم لمدة موسمين سيكون في مقدمة الأجانب المغادرين خلال الفترة الشتوية، نظير تواضع أدائه حتى الآن.

يشار إلى أن الاتفاق لديه في قائمة اللاعبين الأجانب الكويتي فهد الهاجري، والعراقي أحمد إبراهيم، والإسباني خوانمي كاليخون، والسولوفاكي فليب كيتش، إضافة إلى الأرجنتيني ردريجو ساليناس.