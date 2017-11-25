بوناميجو يضع مثناني تحت المجهر

الدمام ـ حسام النصر | Sunday, 26 November 2017 - 00:00 am

وضع البرازيلي باولو بوناميجو، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم لاعب خط الوسط التونسي محمد مثناني تحت المجهر بعد المستويات غير المرضية التي قدمها مع الفريق الشرقاوي منذ قدومه في منتصف سبتمبر الماضي بديلاً للإيفواري هيرفي، الذي كان يعاني من مشاكل صحية، وكذلك البرازيلي جون الذي تمت مخالصته.

وظهر التونسي في المباراتين اللتين أشرف عليهما بوناميجو أمام الباطن والأهلي بمستوى متواضع، ما جعله يتصدر القائمة التي سيستغني عنها البرازيلي في الفترة الشتوية.

وبينت لـ"الرياضية"مصادر مطلعة في نادي القادسية، أن بوناميجو، سيمنح التونسي فرصة أخيرة إلى حين فتح باب التسجيل في الفترة الشتوية المقررة في يناير المقبل، واتخاذ القرار النهائي فيما يخص استمرارية مثناني أو الاستغناء عنه.