ثنائية تؤمن فوز الأنصار على الدرعية

أبها ـ حسن ذيبان | Sunday, 26 November 2017 - 00:00 am

فاز فريق الأنصار الأول لكرة القدم بثنائية على مضيفه الدرعية، في ختام المرحلة السادسة من دوري الدرجة الثانية.

وأحرز ريان بلال وعاصم برناوي هدفي المباراة، التي أقيمت عصر أمس على الملعب الرديف لملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض. ورفع الأنصار بذلك، رصيده إلى 9 نقاط فيما بقي الدرعية عند 5 نقاط.

ويتألف دوري الدرجة الثانية من مجموعتين.

وأقيمت أمس الأول 8 مباريات بواقع 5 للمجموعة الثانية و3 للأولى. بينما تلعب الجولة المقبلة يومي الجمعة والسبت المقبلين.

وتضم كل مجموعة 10 فرق.

ووفق اللائحة الجديدة للمسابقة، يصعد الأول من كل مجموعة إلى أندية الدرجة الأولى، وتقام مباراتان، ذهاباً وإياباً، بينهما لتحديد البطل. ويرافقهما إلى الدرجة الأعلى فريق ثالث تحدد هويته بناءً على مباراتين.

أما أصحاب المركزين التاسع والعاشر في كل مجموعة فيهبطون إلى الدرجة الثالثة.