450 ألف ريال لأبطال “البارا السعودية”

الرياض ـ علي الحدادي | Sunday, 26 November 2017 - 00:00 am

تختتم بطولة "البارا السعودية" الأولى منافساتها اليوم الأحد، بعد مشاركة 300 لاعب يمثلون 15 نادياً، علماً أنها انطلقت نهاية الأسبوع الفائت.

وتصل قيمة جوائز البطولة إلى 450 ألف ريال، وهي الأعلى في تاريخ المسابقات البارالمبية السعودية.

ويرعى الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة الاختتام، بحضور الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، وكيل الهيئة للتخطيط والتطوير رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية.

وانطلقت أمس السبت، منافسات كرة القدم والسلة والطائرة جلوس إضافة إلى كرة الهدف.

بدوره، توّج أحمد المقيرن رئيس اللجنة البارالمبية السعودية الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في سباقات السباحة وكرة الطاولة وألعاب القوى ورفع الأثقال، إضافة إلى لعبة البوتشي.

وحرص أسعد الزهراني الفنان السعودي على حضور المنافسات.

وأوضح "أنا من أشد المتابعين لأبطال البارالمبية.. وأحرص دائماً على الوجود معهم واستقبالهم في المطارات وأثناء تكريمهم، ودعمهم شرف كبير لي".

ورأى الزهراني أن "دعم هؤلاء الأبطال دائماً ما يثمر، فإنجازاتهم ليست على المستوى المحلي فحسب، بل إن أرقامهم العالمية تدعو إلى الفخر". مثنياً على درجة التنافسية العالية في "البارا السعودية".