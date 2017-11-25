العبيدان يخطف أضواء التنس

الرياض ـ الرياضية | Sunday, 26 November 2017 - 00:00 am

سيطر لاعبو المنتخب السعودي للتنس تحت 14 عاما على جوائز "الزوجي" في النسخة الثانية من بطولة الرياض الآسيوية.

وسلّم محمد العجاجي رئيس اتحاد التنس السعودي جائزة "الزوجي" إلى قاسم العبيدان ومحمد الجزيري لاعبَي المنتخب.

في حين تسلم ثنائي المنتخب نفسه فهد العتيبي وعمرو الراجح كأس المركز الثاني والميداليات الفضية، بعد وصول فريقين سعوديين إلى دور الأربعة.

العبيدان تُوِّج كذلك على مستوى "الفردي" بفوزه على عبد اللطيف المبرزي زميله بمجموعتين للا شيء بنتيجة 6 أشواط لصفر.

وأقيمت البطولة على ملاعب معهد إعداد القادة لمدة أسبوعين وانتهت أمس الأول مع حفل ختامي كُرِّمَت فيه الجهات الراعية.