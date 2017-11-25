سبعينيون ينافسون في سباق الجري

الدمام ـ حسام النصر | Sunday, 26 November 2017 - 00:00 am

شارك أكثر من 8 آلاف متسابق في سباق الجري الخيري الـ 22 الذي أقيم أمس السبت، في الواجهة البحرية للخبر شرق البلاد. وتعددت الفئات العمرية المشاركة حتى شملت من تجاوزوا الـ 70 عاماً.

وتوّج سليمان الثنيان محافظ الخبر الفائزين نيابةً عن الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية.

واقتنص يوسف عسيري المركز الأول في السباق المفتوح وحصل على مكافأة مالية قيمتها 6 آلاف ريال.

وحلّ عبد العزيز الغامدي ثانياً وحصل على 4 آلاف ريال، فيما حل نور الصناع ثالثاً وحصل على 3 آلاف ريال.

وفي سباق ذوي الاحتياجات الخاصة "الإعاقة الحركية"، حاز سعود الزبير المركز الأول. وتُوِّجَ آدم جعفر بالمركز الأول في سباق فئة الإعاقة البصرية. وحل أحمد فقية أولاً في سباق فئة الإعاقة السمعية. وفي سباق فئة المصابين بالشلل الدماغي، حل فيصل الغنام أولاً.

وظفر سلطان عبد الهادي بالمركز الأول في سباق خمسة كيلومترات للفئات العمرية "16" عاما فما دون. بينما حل حسين مقبل أولاً في الفئة العمرية 16ـ29 عاما.

وفاز عبد الله آل جمعة في الفئة العمرية 30ـ 45 عاما، وعلي عسيري في الفئة العمرية 46ـ 59 عاما، في حين فاز مراد محمد في الفئة العمرية 60 ـ69. أما فئة الـ 70 عاما فما فوق ففاز فيها محمد القويز.