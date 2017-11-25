هاتريك فراس يشعل أفراح النصر

الرياض ـ الرياضية | Sunday, 26 November 2017 - 00:00 am

دوّن فراس البريكان، مهاجم فريق النصر لدرجة الشباب، ثلاثة أهداف أمس في مرمى ضيفه هجر، ليقود فريقه إلى انتصار كبير في الدوري السعودي الممتاز للشباب "تحت 20 عاما" بواقع 4 أهداف لهدفين.

فيما انتصر الهلال على الاتفاق بهدف نظيف، وتعادل الشباب والفتح سلباً. وبنتيجة هدفين نظيفين انتصر الرائد على الاتحاد، والوحدة على أبها، في حين انتصر الأهلي على القادسية بهدفين لهدف.

ولُعِبَت المواجهات الست عصراً.

ويتصدر الأهلي والهلال الترتيب بفوزين في مباراتين لكن الأول يتفوق بفارق الأهداف.